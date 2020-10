Michela Giraud | divertente | scorretta | romana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020)per Metropolitan Magazine Italia (C) Giusy Chiumenti33 anni,è l’astro nascente della comicità femminile, già vincitrice del Premio Satira Forte dei Marmi 2020 Popolare sul web dove i suoi video comici diventano virali e in poche ore raggiungono migliaia di visualizzazioni. Ospite fissa a La Tv delle ragazze di Serena Dandini su Rai Tre. 32 anni e un seguito di fan da far invidia ai comici di lunga carriera anche in tv, dove ha partecipato a due edizioni di Stand up Comedy e a tre di Comedy Central News., l’attrice comica dei millennials Tutto questo è, classe 1987, attrice e cabarettista...