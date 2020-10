Matt Morton, il calciatore inglese fa coming out (Di venerdì 23 ottobre 2020) A distanza di pochi mesi da quello di Thomas Beattie, un altro calciatore inglese ha deciso di fare coming out. Il noto giocatore e manager del Thetford Town FC, Matt Morton, è uscito allo scoperto e ha parlato senza problemi la sua attrazione per gli uomini durante un’intervista fatta con Sky Sport. “Sono perfettamente consapevole che essere un giocatore-manager che fa coming out sia un caso relativamente unico. Ma questo significa che puoi aiutare tutte le persone che in futuro vorranno farlo. Questo è importante per me. Se le mie spalle sono abbastanza larghe da supportare gli altri che poi vogliono seguire le mie orme, allora è fantastico. Mi è sembrato molto surreale, ma allo stesso tempo è stato molto naturale. Non ho mai avuto quelle ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 ottobre 2020) A distanza di pochi mesi da quello di Thomas Beattie, un altroha deciso di fareout. Il noto giocatore e manager del Thetford Town FC,, è uscito allo scoperto e ha parlato senza problemi la sua attrazione per gli uomini durante un’intervista fatta con Sky Sport. “Sono perfettamente consapevole che essere un giocatore-manager che faout sia un caso relativamente unico. Ma questo significa che puoi aiutare tutte le persone che in futuro vorranno farlo. Questo è importante per me. Se le mie spalle sono abbastanza larghe da supportare gli altri che poi vogliono seguire le mie orme, allora è fantastico. Mi è sembrato molto surreale, ma allo stesso tempo è stato molto naturale. Non ho mai avuto quelle ...

Coming Out Day: Matt Morton's story

Thetford Town player-manager Matt Morton shares his journey to mark Coming Out Day and how his sexuality has helped change attitudes. - Sky Sport HD ...

