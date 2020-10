Lory Del Santo shock: “Picchiata e abusata per una notte intera” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lory Del Santo shock, la regista ha raccontato dei fatti davvero molto forti che riguardano il suo passato in una lunga intervista. Ecco di cosa si tratta. Lory Del Santo, Fonte foto: Instagram (@LorydelSantoofficial)Sono parole davvero forti quelle che la soubrette e regista italiana ha rilasciato nelle scorse ore nel programma radiofonico di Radio 2, ovvero i Lunatici e che riguardano un suo episodio del passato che ha lasciato davvero tutti senza parole. Non ha mai trattato questo argomento, i fatti raccontati sono davvero inediti e parlano di un uomo che avrebbe nel suo passato abusato del suo corpo per una notte intera, anche se al momento non è chiaro ne il momento e ne il luogo dove il tutto sarebbe successo. La vicenda ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020)Del, la regista ha raccontato dei fatti davvero molto forti che riguardano il suo passato in una lunga intervista. Ecco di cosa si tratta.Del, Fonte foto: Instagram (@delofficial)Sono parole davvero forti quelle che la soubrette e regista italiana ha rilasciato nelle scorse ore nel programma radiofonico di Radio 2, ovvero i Lunatici e che riguardano un suo episodio del passato che ha lasciato davvero tutti senza parole. Non ha mai trattato questo argomento, i fatti raccontati sono davvero inediti e parlano di un uomo che avrebbe nel suo passato abusato del suo corpo per unaintera, anche se al momento non è chiaro ne il momento e ne il luogo dove il tutto sarebbe successo. La vicenda ...

