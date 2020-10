Laura Pausini in crisi: “Mi sono persa. Poi Sophia Loren…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo aspettava da tempo un momento così brillante e ricco di emozioni. Sentire di nuovo quell’energia che stimola la voglia di mettersi in gioco e lavorare su un valido progetto dopo un lockdown che ha devastato tante realtà. In un collegamento zoom affollato da più di 100 giornalisti, Laura Pausini ha raccontato il nuovo progetto legato all’opera di Edoardo Ponti. Il film dal titolo ‘La vita davanti a sé’ è un adattamento dell’omonimo romanzo di Romain Gary. Racconta la storia di una donna sopravvissuta all’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute in una modesta casa di Bari. E Laura Pausini ha la voce tremante quando racconta durante la conferenza web di aver parte a questo progetto cantando la colonna sonora del film ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo aspettava da tempo un momento così brillante e ricco di emozioni. Sentire di nuovo quell’energia che stimola la voglia di mettersi in gioco e lavorare su un valido progetto dopo un lockdown che ha devastato tante realtà. In un collegamento zoom affollato da più di 100 giornalisti,ha raccontato il nuovo progetto legato all’opera di Edoardo Ponti. Il film dal titolo ‘La vita davanti a sé’ è un adattamento dell’omonimo romanzo di Romain Gary. Racconta la storia di una donna sopravvissuta all’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute in una modesta casa di Bari. Eha la voce tremante quando racconta durante la conferenza web di aver parte a questo progetto cantando la colonnara del film ...

