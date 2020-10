Incidente stradale in Valle d’Aosta: muore donna di 31 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incidente mortale nella notte. Perde la vita una donna di 31 anni, sbalzata fuori dalla sua autovettura guidata dal marito di 26 anni. A bordo con loro anche il figlioletto di 5 anni, che si trova ora ricoverato ed in gravissime condizioni. L’Incidente è avvenuto verso la mezzanotte, sulla statale 26 a Caluso (Torino), vicino la nuova rotonda in costruzione all’altezza della frazione Carolina. Al momento dell’impatto, la donna è stata sbalzata fuori dell’abitacolo ed è morta sul colpo. Meno grave il padre del bambino e marito della donna, che attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Don Bosco di Torino. Il bimbo, invece, dopo esser stato soccorso dal personale medico si trova ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)mortale nella notte. Perde la vita unadi 31, sbalzata fuori dalla sua autovettura guidata dal marito di 26. A bordo con loro anche il figlioletto di 5, che si trova ora ricoverato ed in gravissime condizioni. L’è avvenuto verso la mezzanotte, sulla statale 26 a Caluso (Torino), vicino la nuova rotonda in costruzione all’altezza della frazione Carolina. Al momento dell’impatto, laè stata sbalzata fuori dell’abitacolo ed è morta sul colpo. Meno grave il padre del bambino e marito della, che attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Don Bosco di Torino. Il bimbo, invece, dopo esser stato soccorso dal personale medico si trova ...

