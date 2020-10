Flash News del 23 Ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) In primo piano l’andamento della pandemia: oltre 16.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia. Continua a salire anche il numero delle vittime. Intanto si allarga il fronte delle Regioni, che adotta misure più rigorose per contenere il contagio. Ultima in ordine di tempo la Calabria, mentre arriva all’appello firmato da oltre 100 scienziati, che avvertono “necessarie subito misure drastiche, anche per salvare l’economia“;La Lombardia, che da ieri ha istituito il coprifuoco notturno, resta la Regione più colpita: oggi 5.000 nuovi casi, annuncia il Governatore Fontana 170 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da oggi ripare l’ospedale in fiera a Milano. Mentre in Campania, seconda Regione per numero di contagi, entra in vigore oggi il coprifuoco notturno, vietato inoltre spostarsi tra una provincia e l’altra senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) In primo piano l’andamento della pandemia: oltre 16.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia. Continua a salire anche il numero delle vittime. Intanto si allarga il fronte delle Regioni, che adotta misure più rigorose per contenere il contagio. Ultima in ordine di tempo la Calabria, mentre arriva all’appello firmato da oltre 100 scienziati, che avvertono “necessarie subito misure drastiche, anche per salvare l’economia“;La Lombardia, che da ieri ha istituito il coprifuoco notturno, resta la Regione più colpita: oggi 5.000 nuovi casi, annuncia il Governatore Fontana 170 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da oggi ripare l’ospedale in fiera a Milano. Mentre in Campania, seconda Regione per numero di contagi, entra in vigore oggi il coprifuoco notturno, vietato inoltre spostarsi tra una provincia e l’altra senza ...

Amedeo111960 : RT @AndrexMarlow: Mesi di Propaganda ,flash mob ,comizi, assembramenti ,proteste ,fake news ,sciacallaggi, urla ,etc etc.. e adesso, i pagl… - giovannaconfal4 : RT @AndrexMarlow: Mesi di Propaganda ,flash mob ,comizi, assembramenti ,proteste ,fake news ,sciacallaggi, urla ,etc etc.. e adesso, i pagl… - meriadocco : RT @AndrexMarlow: Mesi di Propaganda ,flash mob ,comizi, assembramenti ,proteste ,fake news ,sciacallaggi, urla ,etc etc.. e adesso, i pagl… - ColucciLc : RT @AndrexMarlow: Mesi di Propaganda ,flash mob ,comizi, assembramenti ,proteste ,fake news ,sciacallaggi, urla ,etc etc.. e adesso, i pagl… - edysonoio : RT @AndrexMarlow: Mesi di Propaganda ,flash mob ,comizi, assembramenti ,proteste ,fake news ,sciacallaggi, urla ,etc etc.. e adesso, i pagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Flash news: stefan scarperi da 8c in val daone! Versante Sud End Polio Now, Mollicone: “Rotary in prima linea”

Domani 24 ottobre sui campi di calcio della Lega serie B e lega Pro ci saranno gli striscioni e i led che sostengono la campagna End Polio Now del Rotary e alle ore 16.00 si svolgerà il flash mob del ...

Flash mob a Colli Aniene: palloncini per portare via cassonetti

Il messaggio rivolto ad Ama e Comune e' appeso ai palloncini ed e' eloquente: 'Portatemi Via'. Sta salendo enormemente l'indignazione dei cittadini del quartiere che, data anche la delicata situazione ...

Domani 24 ottobre sui campi di calcio della Lega serie B e lega Pro ci saranno gli striscioni e i led che sostengono la campagna End Polio Now del Rotary e alle ore 16.00 si svolgerà il flash mob del ...Il messaggio rivolto ad Ama e Comune e' appeso ai palloncini ed e' eloquente: 'Portatemi Via'. Sta salendo enormemente l'indignazione dei cittadini del quartiere che, data anche la delicata situazione ...