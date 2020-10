Come trasformare e ricolorare le vecchie porte in pochissimi step! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le vostre porte sono troppo vecchie e troppo rovinate e volete trasformarle? Ecco Come fare per sistemarle e ricolorarle. Materiali per trasformare e ricolorare le vecchie porte Per dare nuova vita a delle porte troppo rovinate, avrete bisogno di: 2 litri di acqua calda 100 ml di ammoniaca Nastro adesivo di carta Un secchio Due panni in microfibra ed una spugna con un lato abrasivo Q.b. di bicarbonato di sodio. Per lucidare la maniglia e la serratura, avrete bisogno di: Q.b. di aceto di vino bianco Q.b. di sale fino da cucina. Per dipingere la porta potrete usare: 200 ml di vernice coprente grigio chiara 40 ml di acqua Un pennello ed un rullo Una spatola. Vi serviranno anche: Degli stencil Una spugnetta rivestita con della carta vetrata Una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le vostresono troppoe troppo rovinate e volete trasformarle? Eccofare per sistemarle e ricolorarle. Materiali perlePer dare nuova vita a delletroppo rovinate, avrete bisogno di: 2 litri di acqua calda 100 ml di ammoniaca Nastro adesivo di carta Un secchio Due panni in microfibra ed una spugna con un lato abrasivo Q.b. di bicarbonato di sodio. Per lucidare la maniglia e la serratura, avrete bisogno di: Q.b. di aceto di vino bianco Q.b. di sale fino da cucina. Per dipingere la porta potrete usare: 200 ml di vernice coprente grigio chiara 40 ml di acqua Un pennello ed un rullo Una spatola. Vi serviranno anche: Degli stencil Una spugnetta rivestita con della carta vetrata Una ...

