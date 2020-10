Ad Avellino c'è già un primo paese in lockdown: "Fino al 2 novembre, poi valuteremo" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Sì, Fino al 2 novembre Avella è in lockdown, poi valuteremo se prolungare o meno”. Domenico Biancardi è il primo sindaco d’Italia ad aver chiuso il paese che amministra. Avella, circa diecimila abitanti in provincia di Avellino, è ufficialmente zona rossa dalla tarda serata di ieri. Quando Biancardi ha firmato un’ordinanza che dispone Fino al 2 novembre “una serie di misure molto rigide per il contenimento della diffusione del contagio”, ha scritto sul suo profilo Facebook.Non si potrà accedere o allontanarsi dal territorio comunale se non per comprovate necessità (lavoro, salute, approvvigionamento di beni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Sì,al 2Avella; in, poise prolungare o meno”. Domenico Biancardi; ilsindaco d’Italia ad aver chiuso ilche amministra. Avella, circa diecimila abitanti in provincia di; ufficialmente zona rossa dalla tarda serata di ieri. Quando Biancardi ha firmato un’ordinanza che disponeal 2“una serie di misure molto rigide per il contenimento della diffusione del contagio”, ha scritto sul suo profilo Facebook.Non si potrà accedere o allontanarsi dal territorio comunale se non per comprovate necessità (lavoro, salute, approvvigionamento di beni ...

Domenico Biancardi è il primo sindaco d’Italia ad aver chiuso il paese che amministra. Avella, circa diecimila abitanti in provincia di Avellino, è ufficialmente zona rossa dalla tarda serata di ieri.

De Luca ha deciso con il coraggio dell’impotenza, Festa parla senza saper quel che dice. Napoli non si salva da sola

