Zaia su Pandemia: Siamo Davanti a un Nemico Terribile (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Siamo di fronte a un Nemico Terribile, che ha condizionato i sistemi sanitari e l’economia del mondo intero“. Questo quanto espresso da Luca Zaia, governatore del Veneto. “Davanti a una roba del genere, unica cosa che posSiamo fare è condividere buone pratiche e cercare di attutire il colpo. Perché il colpo ci sarà” aggiunge Zaia, … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020) “di fronte a un, che ha condizionato i sistemi sanitari e l’economia del mondo intero“. Questo quanto espresso da Luca, governatore del Veneto. “a una roba del genere, unica cosa che posfare è condividere buone pratiche e cercare di attutire il colpo. Perché il colpo ci sarà” aggiunge, …

Moixus1970 : RT @ilfoglio_it: Il Truce nella bolla, Fontana in trincea. Il leader della Lega incapace di trovare una linea sul Covid, mentre il presiden… - vincenzolambia4 : RT @ilfoglio_it: Il Truce nella bolla, Fontana in trincea. Il leader della Lega incapace di trovare una linea sul Covid, mentre il presiden… - ilfoglio_it : Il Truce nella bolla, Fontana in trincea. Il leader della Lega incapace di trovare una linea sul Covid, mentre il p… - CupparoMaurizio : RT @roxsasso: 'Rinviare il concorso per gli insegnanti e' un atto di buonsenso. In pandemia, svolgere un mega concorso può mettere a repent… - tafferugli : Et voilà, chi attacca il Faraone Zaia e la sua Corte è subito un criminalone da emarginare! C'è Crisanti al conve… -