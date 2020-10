Whirpool | il tavolo resta aperto al Mise | la vertenza arriva in CdM

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilresteràal Ministero dello Sviluppo economico e verrà aggiornato al termine del Consiglio dei Ministri previsto in serata. È quanto dichiarato dalla sottosegretaria al, Alessandra Todde, spiegando che si tratterà di unpermanente “in cui parteciperanno tutti le parti”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di “discutere con tutti gli attori, visto che le relazioni industriali con l’azienda si sono deteriorate nel tempo. Dal Governo, e lo ha confermato anche l’azienda, sono stati portati avanti sforzi unici, ma non possiamo più sottostare ai desiderata e alle pretese della multinazionale”. E ha aggiunto: “Abbiamo lavorato incessantemente, e lo stiamo ...

Il tavolo Ministeriale deve rimanere aperto con incontri anche ... allora all’azienda di sfidarci mantenere una posizione forte sul mercato. In Italia Whirlpool ha il 19% della produzione, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - "L'accordo del 25 ottobre del 2018 firmato da parti sociali e governo prevedeva sul sito di Napoli investimenti per il triennio 2019-2021 di circa 17 mi ...