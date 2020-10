Un vecchio codice di Twitter ha svelato la posizione di milioni di utenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alcune applicazioni che utilizzano un codice obsoleto di proprietà di Twitter stanno esponendo i dati delle posizioni dei loro utenti. Le app in questione includono Beach Cricket con oltre 5 milioni di installazioni, due app delle Pagine gialle statunitensi con una base combinata di oltre 2 milioni di utenti, un’app per il monitoraggio della crescita del bambino con 1 milione di utenti e poche altre app che hanno all’attivo tra le 5mila e le 500mila installazioni. Al centro del problema sta l’importante ruolo che riveste il kit di sviluppo software (Sdk) MoPub di proprietà Twitter. Gli Sdk vengono spesso utilizzati dagli sviluppatori per integrarli nelle loro app al fine di monetizzare l’attività tramite ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alcune applicazioni che utilizzano unobsoleto di proprietà distanno esponendo i dati delle posizioni dei loro. Le app in questione includono Beach Cricket con oltre 5di installazioni, due app delle Pagine gialle statunitensi con una base combinata di oltre 2di, un’app per il monitoraggio della crescita del bambino con 1 milione die poche altre app che hanno all’attivo tra le 5mila e le 500mila installazioni. Al centro del problema sta l’importante ruolo che riveste il kit di sviluppo software (Sdk) MoPub di proprietà. Gli Sdk vengono spesso utilizzati dagli sviluppatori per integrarli nelle loro app al fine di monetizzare l’attività tramite ...

Un kit di sviluppo software del social network utilizzato da alcune app per monetizzare gli annunci pubblicitari non proteggeva i dati sulla geolocalizzazione Alcune applicazioni che utilizzano un ...

Vediamo allora tutti i dettagli di questo nuovo collocamento ovvero Data emissione e rendimenti ... emissione di Btp Futura novembre 2020 ovvero i tassi minimi garantiti e il codice Isin del titolo.

