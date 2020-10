Ordinanza dal sapore di lockdown, i ristoratori: “Ora sosteneteci economicamente” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ un disastro! La ristorazione non vive della semplice somministrazione di un piatto, ma di aggregazione, convivialità e serenità che le persone decidono di concedersi a fine giornata”, spiega Mario Carfora, referente del gruppo Mio Benevento, commentando il decreto e le ordinanze sempre più restrittive di questi giorni. Ad oggi è vietato tenere aperti i locali oltre le 24. Peggior sorte per chi non ha la possibilità di posti a sedere e che quindi è obbligato ad abbassare le saracinesche entro le ore 21. Misure che sono considerate “un lockdown non ufficiale”, che spingono le persone a “non sentirsi sicure nei locali pubblici”, nonostante l’accurato adempimento delle prescrizioni imposte dai protocolli sanitari. “Il problema ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ un disastro! La ristorazione non vive della semplice somministrazione di un piatto, ma di aggregazione, convivialità e serenità che le persone decidono di concedersi a fine giornata”, spiega Mario Carfora, referente del gruppo Mio Benevento, commentando il decreto e le ordinanze sempre più restrittive di questi giorni. Ad oggi è vietato tenere aperti i locali oltre le 24. Peggior sorte per chi non ha la possibilità di posti a sedere e che quindi è obbligato ad abbassare le saracinesche entro le ore 21. Misure che sono considerate “unnon ufficiale”, che spingono le persone a “non sentirsi sicure nei locali pubblici”, nonostante l’accurato adempimento delle prescrizioni imposte dai protocolli sanitari. “Il problema ...

rtl1025 : ?? Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole se… - GiovanniToti : Stiamo per firmare un’ordinanza in cui chiediamo alle scuole liguri di passare alla didattica a distanza per tutte… - legagecentro : ???? È stata firmata oggi dal #Sindaco #MarcoBucci la nuova ordinanza che indica per le zone di #sampierdarena,… - stigmataejk : @artxniall Domani non penso, sicuramente l'ordinanza uscirà tra sabato e domenica visto che comunque ci sono dei te… - Franco88386632 : @fattoquotidiano E poi puntano il dito su gli altri che non fanno nulla per contenere la pandemia... E questi lega… -