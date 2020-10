Muore a 19 mesi, i suoi organi ridanno la speranza ad altri tre bambini (Di giovedì 22 ottobre 2020) Daranno una nuova speranza a tre bambini gli organi di un bimbo marchigiano di 19 mesi morto all'ospedale di Pescara , affetto da una grave patologia congenita. Il piccolo, dopo essere stato ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020) Daranno una nuovaa treglidi un bimbo marchigiano di 19morto all'ospedale di Pescara , affetto da una grave patologia congenita. Il piccolo, dopo essere stato ...

HuffPostItalia : Youtuber muore di cancro a 30 anni: 'Nessun medico lo aveva visitato per mesi a causa del Covid' - rinelkind : @Unomattina @preglias @RaiUno @Tg1Raiofficial Non si muore solo di Covid. Le sue parole sui fidanzati che non posso… - Today_it : Muore a 19 mesi, i suoi organi ridanno la speranza ad altri tre bambini - francobus100 : Muore a 19 mesi, dona gli organi e ridà speranza a tre bimbi - Pescara - Il Centro - abruzzo24ore : Muore a soli 18 mesi, donati i suoi organi che salvano 3 bimbi -