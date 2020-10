Milano, violentata e minacciata all’interno del suo ristorante (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Milano una donna ha denunciato di essere stata violentata e minacciata all’interno del suo ristorante da un uomo di 34 anni. L’episodio risale a una settimana fa ma soltanto nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno deciso di rendere pubblica la notizia. A Milano, la titolare di un ristorante che si trova in … L'articolo Milano, violentata e minacciata all’interno del suo ristorante proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Auna donna ha denunciato di essere stataall’interno del suoda un uomo di 34 anni. L’episodio risale a una settimana fa ma soltanto nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno deciso di rendere pubblica la notizia. A, la titolare di unche si trova in … L'articoloall’interno del suoproviene da Inews.it.

