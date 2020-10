Micaela Ramazzotti: “Le mie amiche mi prendevano in giro per i denti grandi e perché ero piatta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Diventare attrice è stata una rivincita, un riscatto interiore, anche se lo sono diventata per caso e non capivo se volevo fare questo mestiere”. A dirlo è Micaela Ramazzotti che, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando dell’ultimo film che la vede protagonista, “Maledetta primavera“, ha fatto dei paragoni tra il personaggio che interpreta e la sua vita privata, ricordando alcuni aneddoti della sua infanzia. “Mi sentivo sola, avevo un’attitudine artistica che mi rendeva diversa, non ero capita, ero una ribelle ma per piacere agli altri, in realtà ero timida, riflessiva. Un po’ border line, tra la follia e la tristezza. Le fughe in motorino di nascosto a mia madre, che mi imponeva il coprifuoco…”, ha confidato l’attrice. “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Diventare attrice è stata una rivincita, un riscatto interiore, anche se lo sono diventata per caso e non capivo se volevo fare questo mestiere”. A dirlo èche, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando dell’ultimo film che la vede protagonista, “Maledetta primavera“, ha fatto dei paragoni tra il personaggio che interpreta e la sua vita privata, ricordando alcuni aneddoti della sua infanzia. “Mi sentivo sola, avevo un’attitudine artistica che mi rendeva diversa, non ero capita, ero una ribelle ma per piacere agli altri, in realtà ero timida, riflessiva. Un po’ border line, tra la follia e la tristezza. Le fughe in motorino di nascosto a mia madre, che mi imponeva il coprifuoco…”, ha confidato l’attrice. “Le ...

ADeborahF : E chiamarle amiche - clikservernet : Micaela Ramazzotti: “Le mie amiche mi prendevano in giro per i denti grandi e perché ero piatta” - Noovyis : (Micaela Ramazzotti: “Le mie amiche mi prendevano in giro per i denti grandi e perché ero piatta”) Playhitmusic - - lamescolanza : Micaela Ramazzotti: «Contro i bulli alla fine ho vinto io» - illica67 : RT @Corriere: Micaela Ramazzotti: «Ero piatta, mi chiamavano surf. Ma contro i bulli ho vinto io» -