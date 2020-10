Justin Osofsky e i dieci anni di Instagram | «Come eravamo e come saremo»

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente Barack Obama ritira le truppe americane dall’Iraq; in Sudafrica si svolgono i mondiali di calcio al ritmo dello strumento più fastidioso che esista, la vuvuzela; Haiti cerca di risollevarsi da un devastante terremoto; Francesca Schiavone sbaraglia tutte al Roland Garros. Siamo nel 2010 e, mentre i notiziari tv ci parlano di tutto questo, in Rete sta per sbarcare uno strumento, apparentemente ludico, destinato a diventare così potente da plasmare a sua immagine e somiglianza il nostro modo di parlare, di informarci, il nostro gusto estetico: Instagram.

Ultime Notizie dalla rete : Justin Osofsky

Agenzia ANSA

Ne abbiamo parlato in esclusiva con uno degli uomini che ne ha il controllo, Justin Osofsky, Chief Operating Officer di Instagram. 10 anni: un grande traguardo. Com’è cambiata la filosofia di ...Quale modo migliore per celebrare il compleanno che tramite tante sorprese per i propri utenti? È quel che deve aver pensato Instagram che, a tal proposito, ha annunciato novità per l'e-commerce, in s ...