“Ghostbusters 2” | posticipata l’uscita per via del Covid

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ghostbusters: Afterlife – Photo Credits: CinemaBlendSe l’attesa fortifica il desiderio, non sarà certo qualche mese a demoralizzare i suoi fan. “Ghostbusters: Afterlife“, sequel della famosa pellicola uscita ben 37 anni fa in America, verrà rilasciata nelle sale cinematografiche l’11 giugno 2021. Una scelta travagliata per la Sony che aveva già avuto ripensamenti sulla data d’uscita. Se prima aveva annunciato marzo 2021, anticipandola di 3 mesi rispetto alla prima ipotesi, ora, per via della pandemia globale ha deciso di non rischiare il possibile flop al botteghino. Il cast Il sequel di Ghostbusters sarà una vera e propria Reunion per il cast originario. L’unico assente sarà Rick Moranis, Louis Tully nel film, che ha dichiarato di non aver alcun interesse a far parte della nuova produzione. I grandi ...