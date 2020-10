GF Vip 5, Tommaso Zorzi sfotte Tinì di Uomini e Donne: «È una ruba cachet!» – Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi (US Endemol Shine) L’ombra di Uomini e Donne aleggia nella casa del Grande Fratello Vip. Se nelle scorse settimane c’è chi ha ‘messo in scena’ una simil-puntata della trasmissione di Canale5 (‘celebre’ è l’imitazione della De Filippi da parte di Pierpaolo) e chi detto che non vi parteciperebbe mai, anche a causa della presenza di Tina Cipollari, ieri è stato Tommaso a nominare il dating show, in particolare per sfottere Tinì Cansino. “Veramente è una ruba cachet, non ha mai parlato” esclama Zorzi riferendosi all’opinionista di Uomini e Donne. Una bonaria presa in giro che in molti probabilmente condivideranno, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 ottobre 2020)(US Endemol Shine) L’ombra dialeggia nella casa del Grande Fratello Vip. Se nelle scorse settimane c’è chi ha ‘messo in scena’ una simil-puntata della trasmissione di Canale5 (‘celebre’ è l’imitazione della De Filippi da parte di Pierpaolo) e chi detto che non vi parteciperebbe mai, anche a causa della presenza di Tina Cipollari, ieri è statoa nominare il dating show, in particolare perre Tinì Cansino. “Veramente è unacachet, non ha mai parlato” esclamariferendosi all’opinionista di. Una bonaria presa in giro che in molti probabilmente condivideranno, ...

