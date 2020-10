Empoli-Pisa: formazioni e dove vederla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Domani 23 ottobre 2020 Nello Stadio Castellani alle ore 21 si disputerà la partita Empoli-Pisa di serie B. Derby Toscano quello tra Empoli e Pisa che si affronteranno a viso aperto. L’Empoli è in vetta alla classifica con 10 punti mentre gli ospiti non hanno ancora collezionato una sola vittoria con soli 3 punti derivati da pareggi. Leggi anche: Cremonese–Brescia, in Tv e formazioni Empoli-Pisa: formazioni Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Nicolau, Romagnoli, Terzic, Stulac, Ricci, Haas, Bajrami, Mancuso, Olivieri. Pisa (4-3-1-2): Perilli, Lisi, Caracciolo, varnier, Birindelli, Marin, De Vitis, Gucher, Soddimo, Vido, Marconi. Quote i maggiori siti di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Domani 23 ottobre 2020 Nello Stadio Castellani alle ore 21 si disputerà la partitadi serie B. Derby Toscano quello trache si affronteranno a viso aperto. L’è in vetta alla classifica con 10 punti mentre gli ospiti non hanno ancora collezionato una sola vittoria con soli 3 punti derivati da pareggi. Leggi anche: Cremonese–Brescia, in Tv e(4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Nicolau, Romagnoli, Terzic, Stulac, Ricci, Haas, Bajrami, Mancuso, Olivieri.(4-3-1-2): Perilli, Lisi, Caracciolo, varnier, Birindelli, Marin, De Vitis, Gucher, Soddimo, Vido, Marconi. Quote i maggiori siti di ...

Con la rete realizzata sul campo dell'Ascoli nel finale, Simone Mazzocchi raggiunge la testa della classifica marcatori in Serie B. L'attaccante.

Dionisi: "Non sarà una bella partita"

"Il Pisa cercherà di limitare le nostre fonti di gioco. Ma noi proveremo a fare lo stesso" ha osservato il tecnico dell'Empoli.

