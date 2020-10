Cruise Origin - Chiesta lautorizzazione per i test senza conducente e senza comandi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo aver ricevuto lapprovazione da parte della motorizzazione californiana perare le Chevrolet Boltsulle strade di San Francisco, latenterà, insieme alla General Motors, di ottenere dal governo federale degli Stati Uniti unautorizzazione per svolgere anche le prove di veicoli prive di volante e di pedali su tutto il territorio nazionale: in sostanza, per portare su strada lo shuttle autonomo.I tempi della burocrazia. La Casa americana aveva già presentato nel gennaio 2018 una petizione alla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) per chiedere il permesso di distribuire un numero limitato di prototipi a guida autonoma, basati sulla Bolt. Questa ri, però, dopo 15 mesi di valutazione da parte ...