Consorzio Coppa di Parma Igp | Fabrizio Aschieri confermato presidente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Labitalia) -è statodeldi Tutela delladiIgp. Ad affiancarlo, nel ruolo di vice, sarà sempre Gabriele Antelmi. Sono queste le principali decisioni emerse durante l'incontro che ha portato all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione del, in carica per il prossimo triennio. Profondo conoscitore della salumeria italiana e convinto sostenitore dell'eccellenza delle produzioni 'made-in-',è cresciuto professionalmente in 'La Felinese Salumi', di cui oggi ricopre la carica di amministratore. Si tratta di una delle ...