Cerveteri – Pascucci propone cittadinanza onoraria a Ilaria Cucchi

(Di giovedì 22 ottobre 2020)– “Oggi qui c’è un’aria strana; come se il sole non volesse davvero salire. Forse questo cielo romano non potrà mai dimenticare l’assassinio del giovane Stefano, ucciso dallo Stato a sangue freddo in un’alba come questa il 22 ottobre del 2009. A Stefano e a tutte le vittime della più vergognosa violenza, quella perpetrata da chi dovrebbe difenderci, va il nostro ricordo. E le mie scuse, come Italiano e come uomo delle Istituzioni. Che la terra vi sia lieve”. Così in un post su facebook il sindaco di, Alessio. “Oggi, durante il Consiglio Comunale di ...