Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti: nessun accordo tra governo e sindacati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le indiscrezioni trapelate nelle prime ore di oggi sono state confermate dai sindacati: il confronto col governo sulla proroga della Cassa integrazione e il blocco del licenziamento non ha portato ad alcun risultato. Il tavolo col Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e i leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri è iniziato alle 19.30 di ieri ed è proseguito fino alle 2.30 del mattino, ma le posizioni sono rimaste distanti. Da un lato i leader di Cgil, Cisl, Uil hanno insistito nel dire che le due misure – la proroga del blocco dei licenziamenti e della Cassa integrazione – dovrebbero procedere di pari passo, ma dal ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le indiscrezioni trapelate nelle prime ore di oggi sono state confermate dai: il confronto colsulla proroga dellae ildel licenziamento non ha portato ad alcun risultato. Il tavolo col Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e i leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri è iniziato alle 19.30 di ieri ed è proseguito fino alle 2.30 del mattino, ma le posizioni sono rimaste distanti. Da un lato i leader di Cgil, Cisl, Uil hanno insistito nel dire che le due misure – la proroga deldeie della– dovrebbero procedere di pari passo, ma dal ...

Economia - Dopo alcune ore di trattativa, protrattasi sino a notte fonda, Cgil, Cisl, Uil hanno valutato insufficiente la proposta del Governo ed hanno proposto una soluzione in cui le ulteriori 18 ...

Sono rifinanziate anche la Cassa integrazione Covid e le misure per l’Ape Social e Opzione Donna. La Cig sarà gratuita per imprese che hanno subito ingenti perdite e sarà progressiva per chi invece ha ...

