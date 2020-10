Stranger Things 4 | nuova location

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)4: le riprese a dicembre cambianoe si spostano in New Mexico. Ancora nessuna data ufficiale per l’uscita. LEGGI ANCHE:4: tornerà Billy?4: le riprese a dicembre si spostano in Nex Mexico4 sposterà la produzione in New Mexico a dicembre. Secondo Production Weekly, le riprese della quarta stagione didovrebbero iniziare in New Mexico durante l’ultimo mese dell’anno. La notizia è stata riportata da What’s on Netflix. In ogni caso, questa notizia non dovrebbe sorprendere i fan perché era già stato annunciato all’inizio ...