Spadafora a Cristiano Ronaldo: “Sarebbe bello invitasse giovani ad indossare mascherine e usare app Immuni” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport e delle politiche giovanili, torna a parlare di Cristiano Ronaldo ma anche di altri campioni del mondo del pallone e dello sport. Questa volta chiedendo il loro aiuto. Intervistato da Il Mattino, il politico ha fatto un vero e proprio appello al fuoriclasse portoghese e ai suoi colleghi.Spadafora e la richiesta a Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1024639" align="alignnone" width="602" Juventus Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Il protocollo attuale prevede già una bolla in caso di positività di un componente della squadra. Tocca alle squadre rispettarlo e non mi pare che ciò sia accaduto sempre. Il protocollo è molto rigoroso, se applicato, e ricordo che ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport e delle politicheli, torna a parlare dima anche di altri campioni del mondo del pallone e dello sport. Questa volta chiedendo il loro aiuto. Intervistato da Il Mattino, il politico ha fatto un vero e proprio appello al fuoriclasse portoghese e ai suoi colleghi.e la richiesta acaption id="attachment 1024639" align="alignnone" width="602" Juventus(getty images)/caption"Il protocollo attuale prevede già una bolla in caso di positività di un componente della squadra. Tocca alle squadre rispettarlo e non mi pare che ciò sia accaduto sempre. Il protocollo è molto rigoroso, se applicato, e ricordo che ...

DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - Corriere : Il ministro Spadafora: «Cristiano Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo» - GoalItalia : 'Protocollo violato? Una bugia' ? Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora ?? - ItaSportPress : Spadafora a Cristiano Ronaldo: 'Sarebbe bello invitasse giovani ad indossare mascherine e usare app Immuni' -… - incio91 : Secondo me prende una percentuale ogni volta che nomina @Cristiano. Deve essere così per forza #Spadafora -