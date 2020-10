Selvaggia Lucarelli non perdona Federico Fashion Style, l’errore del parrucchiere è sotto la lente d’ingrandimento (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attacchi su diversi fronti per l’hair Style Federico Fashion Style. Il parrucchiere che da diversi anni conduce il programma su Real Time pare che abbia ricevuto attacchi molto duri proprio da Selvaggia Lucarelli. Tanto amato, ma anche tanto odiato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo proprio per il suo egocentrismo e i prezzi inaccessibili del suo salone. Il giovane parrucchiere infatti è stato criticato e non poco, l’ultima arriva proprio dalla giudice di Ballando Con le stelle Selvaggia Lucarelli. La giudice infatti proprio sui social ha voluto sottolineare l’ennesimo comportamento sbagliato dell’hair stylist. Secondo quanto riportato infatti da ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attacchi su diversi fronti per l’hair. Ilche da diversi anni conduce il programma su Real Time pare che abbia ricevuto attacchi molto duri proprio da. Tanto amato, ma anche tanto odiato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo proprio per il suo egocentrismo e i prezzi inaccessibili del suo salone. Il giovaneinfatti è stato criticato e non poco, l’ultima arriva proprio dalla giudice di Ballando Con le stelle. La giudice infatti proprio sui social ha volutolineare l’ennesimo comportamento sbagliato dell’hair stylist. Secondo quanto riportato infatti da ...

