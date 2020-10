Sassuolo-Torino 2020, prepartita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da una parte il meraviglioso Sassuolo di De Zerbi, squadra che sta giocando un calcio meraviglioso e che vuole confermare quanto fatto vedere nella stagione passata. Dall’altra abbiamo un Torino in crisi di gioco e di risultati, che non sembra aver cambiato marcia dopo la disastrosa stagione passata. Questo è Sassuolo-Torino 2020. Come arrivano le squadre? Morali completamente diversi per le due squadre. Il Sassuolo infatti si trova al secondo posto in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. Nell’ultima sfida i neroverdi hanno battuto con un rocambolesco 3-4 il Bologna. La squadra gioca un ottimo calcio e segna sopratutto molto. Gli emiliani infatti hanno il terzo miglior attacco della Serie A, trascinati da uno straordinario Caputo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da una parte il meravigliosodi De Zerbi, squadra che sta giocando un calcio meraviglioso e che vuole confermare quanto fatto vedere nella stagione passata. Dall’altra abbiamo unin crisi di gioco e di risultati, che non sembra aver cambiato marcia dopo la disastrosa stagione passata. Questo è. Come arrivano le squadre? Morali completamente diversi per le due squadre. Ilinfatti si trova al secondo posto in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. Nell’ultima sfida i neroverdi hanno battuto con un rocambolesco 3-4 il Bologna. La squadra gioca un ottimo calcio e segna sopratutto molto. Gli emiliani infatti hanno il terzo miglior attacco della Serie A, trascinati da uno straordinario Caputo, ...

zazoomblog : Sassuolo-Torino 2020 prepartita - #Sassuolo-Torino #prepartita - sportli26181512 : Primavera, Milan-Sassuolo in programma sabato alle 13: Milan-Sassuolo, gara della quinta giornata del campionato Pr… - Silvio_Luciani : RT @Toro_News: ???? | BOMBER A CONFRONTO Tra i temi di Sassuolo-Torino c’è anche la sfida a distanza tra #Belotti e #Caputo, bomber azzurri… - Toro_News : ???? | BOMBER A CONFRONTO Tra i temi di Sassuolo-Torino c’è anche la sfida a distanza tra #Belotti e #Caputo, bomber… - CanaleSassuolo : Sassuolo, non c’è pace per l’Under 17: rinviata anche la partita col Torino -