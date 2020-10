Napoli | i disoccupati di Scampia occupano la sede del Consiglio | Vogliamo parlare con de Magistris

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Iorganizzati di167 hanno occupato il Palazzo delcomunale diin via Verdi. “Rivendichiamo con forza le nostre richieste dopo tanti incontri fatti con gli assessori preposti e con il sindaco de– dicono – ma stiamo ancora aspettando risposte e per di più non abbiamo neanche più il reddito di cittadinanza visto che ci e scaduto”. Iannunciano che resteranno nel Palazzo “ad oltranza” e chiedono un incontro con il sindaco dee con gli assessori preposti “visto che gli impegni presi restano ancora chiacchiere e promesse”, concludono. L'articolo proviene da Ildenaro.it.