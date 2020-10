Masters Parigi Bercy 2020: sessioni diurne con 1000 spettatori, la sera a porte chiuse (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci saranno 1000 spettatori alle sessioni diurne del Rolex Paris Masters 2020. Le partite in giornata del torneo ATP, che si svolgeranno da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, semifinali (7 novembre) e finali (8 novembre) accoglieranno dunque al massimo 1000 spettatori, mentre le qualificazioni (31 ottobre, 1 novembre) e le cinque sessioni serali si giocheranno a porte chiuse. Questo quanto deciso dagli organizzatori, in linea con quanto avvenuto al Roland Garros, e nel rispetto delle regole decise dal Governo francese, tra cui il coprifuoco a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino. Ciò permetterà dunque agli appassionati di partecipare dal vivo ad uno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sarannoalledel Rolex Paris. Le partite in giornata del torneo ATP, che si svolgeranno da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, semifinali (7 novembre) e finali (8 novembre) accoglieranno dunque al massimo, mentre le qualificazioni (31 ottobre, 1 novembre) e le cinqueli si giocheranno a. Questo quanto deciso dagli organizzatori, in linea con quanto avvenuto al Roland Garros, e nel rispetto delle regole decise dal Governo francese, tra cui il coprifuoco a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino. Ciò permetterà dunque agli appassionati di partecipare dal vivo ad uno ...

