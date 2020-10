Covid Gb, record di contagi: 26.688 in 24 ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Londra, 21 ott. (Adnkronos) - La Gran Bretagna registra un nuovo record di 26.688 nuovi contagi in 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi rispetto a ieri (21.331), ovvero +25%. Mercoledì scorso il bilancio era di 19.724 nuovi positivi. Mercoledì scorso il totale giornaliero delle nuove infezioni si attestava a quota 19.724. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore vi sono stati 191 morti, in calo rispetto ai 241 di ieri. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 1.003 morti, il 57% in più della settimana precedente mentre i nuovi positivi sono stati 134.606, il 22% in più di quella precedente. Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Londra, 21 ott. (Adnkronos) - La Gran Bretagna registra un nuovodi 26.688 nuoviin 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi rispetto a ieri (21.331), ovvero +25%. Mercoledì scorso il bilancio era di 19.724 nuovi positivi. Mercoledì scorso il totale giornaliero delle nuove infezioni si attestava a quota 19.724. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore vi sono stati 191 morti, in calo rispetto ai 241 di ieri. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 1.003 morti, il 57% in più della settimana precedente mentre i nuovi positivi sono stati 134.606, il 22% in più di quella precedente.

SkyTG24 : #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il rapporto tra casi positivi e tamponi tocca il record del 9,4% #ANSA #ANSAScienza - AaronBer672302 : Impennata dei casi: 15.199 I morti 127. Record tamponi - infoitinterno : Covid Umbria, balzo record: 350 nuovi casi, ma non cresce la pressione su ospedali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record di casi in Lombardia, oltre 4.000 positivi - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid Gb, record di contagi: 26.688 in 24 ore

Londra, 21 ott. (Adnkronos) - La Gran Bretagna registra un nuovo record di 26.688 nuovi contagi in 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi ...

Pazienti Covid triplicati a Monza in una settimana: “I ricoverati sono tutti brianzoli”

In questa seconda ondata Covid il virus sta risparmiando le città più colpite ... nel weekend si sono toccate cifre record raggiungendo quota 283 sabato e domenica 348. Numeri mai registrati prima.

Londra, 21 ott. (Adnkronos) - La Gran Bretagna registra un nuovo record di 26.688 nuovi contagi in 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi ...In questa seconda ondata Covid il virus sta risparmiando le città più colpite ... nel weekend si sono toccate cifre record raggiungendo quota 283 sabato e domenica 348. Numeri mai registrati prima.