Appuntamenti e scadenze del 21 ottobre 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 19/10/: EOSC Symposium– Il “European Open Science Cloud Symposium” riunisce ricercatori, data scientist, membri del gruppo di lavoro EOSC e rappresentanti degli stati membri, per discutere le fasi finali della creazione della prima European Open Science Cloud (fino a giovedì 22/10/) Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/) Digital Italy Summit – Nell’ambito del Summit “Execution: l’innovazione digitale del paese dai piani ai fatti!”, in live streaming, si confrontano Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca sulle strategie per accelerare ...