Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la prima tappa: super Primoz Roglic in Maglia Rossa (Di martedì 20 ottobre 2020) Andiamo a scoprire tutte le classifiche aggiornate della Vuelta a España 2020 dopo la prima tappa. CLASSIFICA GENERALE 1 PRIMOŽ Roglic 1 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 24" – B : 10" – 2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 04H 22′ 29" + 00H 00′ 05" B : 6" – 3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 04H 22′ 31" + 00H 00′ 07" B : 4" – 4 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 35" + 00H 00′ 11" – – 5 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 35" + 00H 00′ 11" – – 6 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 04H 22′ 35" + 00H 00′ 11" ...

