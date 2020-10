Traffico Roma del 20-10-2020 ore 10:30 (Di martedì 20 ottobre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Una banda di narcotrafficanti a Roma, vicina alla Ndrangheta, composta da 21 persone tra romani e calabresi. È quanto emerso dall’operazione Domingo, scattata all’alba del 20 ottobre. E così nelle ...

Enav: si aggiudica un contratto da 2,2 mln $ in Ruanda

Attivita' commerciale all'estero in espansione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Enav ... il service provider per il controllo del traffico aereo in Ruanda. Il contratto prevede la ...

