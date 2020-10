Tom Felton vorrebbe organizzare una reuonion con il cast di Harry Potter

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Saranno 19 anni al primo film il 14 novembre Sono passati 19 anni dalla prima pellicola di, ovvero “e la Pietra Filosofale” uscito il 14 novembre del 2001. Il film, tratto dai libri di J.K Rowling, sarebbe stato solo il primo di una lunga saga che ha portato i fan di tutto il mondo ad amare non solo i volumi ma anche tutta la produzuione e il. View this post on Instagram Crabbe & Malfoy ‘Chamber of secrets keeping it g @josh herdman official A post shared by Tom(@t22) on Oct 10, 2020 at 9:59am PDT Recentemente, Tom(alias Draco Malfoy) in un’intervista a “ET” ha dichiarato di apprezzare il modo in cui i fan di tutto il ...