Stop alle visite non urgenti in Lombardia (Di martedì 20 ottobre 2020) L'app Zero code ha inviato un messaggio ai suoi utenti: "Gent.le utente, a causa dell'emergenza Covid-19 il presidio ospedaliero San Gerardo e il poliambulatorio ospedale San Gerardo vecchio hanno sospeso la prenotabilità delle prestazioni ambulatoriali con classe di priorità D e P e controlli (sono previste eccezioni per controlli post dimissioni/PS o a breve termine richiesti dallo specialista). Restano prenotabili le prestazioni con priorità U e B. Pertanto la invitiamo a ricontrollare la sua ricetta e, se rientra nei casi sopra indicati, non presentarsi allo sportello Cup. Resta possibile prenotare per tutte le classi di priorità e per i controlli relativi alle seguenti specialità: Ematologia Oncologia Radioterapia Nefrologia Medicina Nucleare Senologia Psichiatria Neuropsichiatria Nessuna restrizione al momento ..."

