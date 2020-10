Smart working, Dadone: difficile accordo ad hoc per la PA, presto contrattazioni su rinnovi (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi da Covid-19 rendeva difficilmente percorribile la strada di un accordo ad hoc per i lavoratori della Pubblica Amministrazione in tema di Smart working. È questa la posizione sostenuta dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, in una intervista a Repubblica, in risposta ai sindacati che contestano le norme contenute nell’ultimo decreto – definito “irricevibile” – che coinvolgono la PA. Per le sigle sindacali, infatti, le modalità di lavoro agile andavano affidate alla contrattazione. “I tavoli con i sindacati erano già stati predisposti, si attendeva solo di conoscere quali erano le risorse messe a disposizione dalla manovra. La contrattazione si aprirà a breve, in vista dei rinnovi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi da Covid-19 rendeva difficilmente percorribile la strada di unad hoc per i lavoratori della Pubblica Amministrazione in tema di. È questa la posizione sostenuta dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana, in una intervista a Repubblica, in risposta ai sindacati che contestano le norme contenute nell’ultimo decreto – definito “irricevibile” – che coinvolgono la PA. Per le sigle sindacali, infatti, le modalità di lavoro agile andavano affidate alla contrattazione. “I tavoli con i sindacati erano già stati predisposti, si attendeva solo di conoscere quali erano le risorse messe a disposizione dalla manovra. La contrattazione si aprirà a breve, in vista dei...

