Rai al top per gli ascolti: Mediaset sul podio, scende Sky (Di martedì 20 ottobre 2020) A giugno 2020, rispetto allo stesso mese del 2019, la Rai, nonostante la contrazione della propria quota (-0,8 punti percentuali), continua a mantenere la leadership con uno share del 34 per cento. Lo afferma l’Osservatorio trimestrale dell’Agcom. Al secondo posto si piazza Mediaset, che con 3,2 milioni di telespettatori nel giorno medio, registra un incremento … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) A giugno 2020, rispetto allo stesso mese del 2019, la Rai, nonostante la contrazione della propria quota (-0,8 punti percentuali), continua a mantenere la leadership con uno share del 34 per cento. Lo afferma l’Osservatorio trimestrale dell’Agcom. Al secondo posto si piazza, che con 3,2 milioni di telespettatori nel giorno medio, registra un incremento … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

yassine13880342 : RT @CalcioFinanza: Rai al top per gli ascolti: Mediaset sul podio, scende Sky - sportli26181512 : #Media #Notizie Rai al top per gli ascolti: Mediaset sul podio, scende Sky: A giugno 2020, rispetto allo stesso mes… - CalcioFinanza : Rai al top per gli ascolti: Mediaset sul podio, scende Sky - cinemaecritica : Il Giorno Sbagliato: Un Logorio Moderno che Ringrazia Spielberg Leggi Articolo su… - cinemaecritica : La Riconferma di Greenland Lockdown all’Italiana: Esordio Poco Convincente La Top Dieci del Weekend Scopri su…… -