“Quando vai a letto…” Elisabetta Gregoraci | Pierpaolo Pretelli viene ‘avvisato’ Cosa è successo al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Grandissima stoccata pernell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha difatti dovuto ingoiare, tutto intero, un gran bel rospo:è molto probabilmente in coppia fuori dalla casa più spiata d’Italia. Proprio per questa ragione, dopo la diretta condotta da Alfonso Signorini, il valletto è riuscito a sfogarsi unicamente con l’empatico coinquilino Tommaso Zorzi. Come ben sappiamo, Tommy non le manda a dire, e anche stavolta ha preferito non smentire la sua natura di buon amico protettivo. L’influencer milanese ha dunque messo in guardiadalla panterona. Con il viso particolarmente deluso e ...