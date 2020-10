LIVE Vuelta a España 2020 | Irun-Arrate Eibar in DIRETTA | si parte! Attesa una primissima sfida tra la Ineos e la Jumbo-Visma

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 13.21 PARTITI!!! Ha preso ufficialmente il via la settantacinquesima edizione dellaa España! 13.18 Sono 176 i corridori che hanno preso il via della. 13.15 Intanto andiamo nel dettaglio della tappa focalizzandoci sul finale. Dopo i GPM di terza categoria (Puerto de Udana, Alto de Kanpazar, Alto de Elgeta), bisognerà scalare il durissimo Alto de(570 metri s.l.m.). Si tratta di un prima categoria di 5,3 km al 7,7% di pendenza media con il tratto centrale di 3 km costantemente in doppia cifra (punte del 13%). Dalla cima mancheranno 2,5 km pianeggianti per giungere al ...