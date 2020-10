«L’età media dei positivi è di 41 anni. Il 60% è asintomatico o paucisintomatico» (Di martedì 20 ottobre 2020) La maggior parte dei contagiati, circa il 60% accusa pochi sintomi o nessun sintomo. E l’età media positivi in Italia è di 41 anno. È questo quanto si evince dall’ultimo aggiornamento effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità che monitora, dall’inizio della pandemia nel nostro Paese, la curva epidemiologica. A differenza di quanto registrato con la prima ondata (nei mesi di marzo e aprile), si è abbassata notevolmente l’asticella dell’età dei contagiati. Ma c’è una ragione logica: se nelle prime settimane si testavano solamente le persone che presentavano sintomi (spesso gravi). Ora, invece, lo screening sulla popolazione ha portato all’individuazione di quel sommerso che non era stato rilevato nella prima fase. LEGGI ANCHE > Conte dice che le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) La maggior parte dei contagiati, circa il 60% accusa pochi sintomi o nessun sintomo. E l’etàin Italia è di 41 anno. È questo quanto si evince dall’ultimo aggiornamento effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità che monitora, dall’inizio della pandemia nel nostro Paese, la curva epidemiologica. A differenza di quanto registrato con la prima ondata (nei mesi di marzo e aprile), si è abbassata notevolmente l’asticella dell’età dei contagiati. Ma c’è una ragione logica: se nelle prime settimane si testavano solamente le persone che presentavano sintomi (spesso gravi). Ora, invece, lo screening sulla popolazione ha portato all’individuazione di quel sommerso che non era stato rilevato nella prima fase. LEGGI ANCHE > Conte dice che le ...

