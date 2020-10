Happiest Season: la commedia con Kristen Stewart distribuita in streaming (Di martedì 20 ottobre 2020) La commedia romantica Happiest Season, con star Kristen Stewart, non uscirà nelle sale americane ma direttamente in streaming su Hulu. Happiest Season, la commedia romantica con star Kristen Stewart, non arriverà nelle sale americane, ma verrà distribuita direttamente in streaming negli Stati Uniti. Sony Pictures aveva previsto un debutto sul grande schermo per il 25 novembre, tuttavia ha modificato i suoi progetti stringendo un accordo con Hulu. Per ora, invece, a livello internazionale, non è stato ancora deciso se si seguirà una distribuzione tradizionale o se si punterà anche in questo caso allo streaming. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) Laromantica, con star, non uscirà nelle sale americane ma direttamente insu Hulu., laromantica con star, non arriverà nelle sale americane, ma verràdirettamente innegli Stati Uniti. Sony Pictures aveva previsto un debutto sul grande schermo per il 25 novembre, tuttavia ha modificato i suoi progetti stringendo un accordo con Hulu. Per ora, invece, a livello internazionale, non è stato ancora deciso se si seguirà una distribuzione tradizionale o se si punterà anche in questo caso allo. ...

Kristen Stewart: per il suo nuovo film ha attinto al «dolore costante» che affronta

Kristen Stewart è stata attratta dallo script di «Happiest Season» perché cattura il «dolore costante» che deve affrontare come membro della comunità Queer. Nella pellicola, l'attrice veste i panni di ...

