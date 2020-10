Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Udine-San Daniele del Friuli: percorso, altimetria, favoriti. Strappi finali favorevoli a Fuglsang (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 entra nelle sue fasi finali con una terza settimana da brividi su e giù per Alpi. Quella di oggi, martedì 20 ottobre, sarà la sedicesima tappa: 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli. È una frazione molto mossa con una prima parte su e giù per le Prealpi Giulie e il finale in circuito. I primi chilometri si svolgono in un continuo su e giù con tre GPM mediamente impegnativi. Successivamente si entrerà nel circuito conclusivo contraddistinto dal Muro del Castello di Susans e tre passaggi sul Monte di Ragogna. A chiudere la giornata ci sarà il breve ma impegnativo Muro di via Sottomonte. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SEDICESIMA ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Ild’Italiaentra nelle sue fasicon una terza settimana da brividi su e giù per Alpi. Quella di, martedì 20 ottobre, sarà la sedicesima: 229 chilometri daa Sandel. È una frazione molto mossa con una prima parte su e giù per le Prealpi Giulie e il finale in circuito. I primi chilometri si svolgono in un continuo su e giù con tre GPM mediamente impegnativi. Successivamente si entrerà nel circuito conclusivo contraddistinto dal Muro del Castello di Susans e tre passaggi sul Monte di Ragogna. A chiudere la giornata ci sarà il breve ma impegnativo Muro di via Sottomonte. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SEDICESIMA ...

