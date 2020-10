“Ecco il mio unico vero amore” Dopo tanto parlare sulla sua vita privata | Barbara D’Urso si scopre

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sono ormai mesi, anzi anni, che si rincorrono tantissime vocidiD’Urso. Spesso e volentieri c’è chi mette in giro alcune voci su possibili nuove fiamme della regina di Mediaset, ma non ci sono mai state conferme ufficiali da parte della diretta interessata. E Barbarella ha deciso stavolta di zittire una volta per tutte le indiscrezioni, postando una foto emblematica che certifica l’amore della sua. Lo scatto, dolcissimo, è subito diventato virale. Barbarella si è stancata di ascoltare questi rumors che non corrispondono alla verità e allora ha voluto stoppare, spera definitivamente, queste notizie con un’immagine postata sul suo profilo Instagram. La sua è quindi diventata una dedica ...