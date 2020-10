Assolti da stupro perché vittima “mascolina”. Ora condannati (Di martedì 20 ottobre 2020) Assolti dopo aver stuprato una donna a Senigallia, perché vittima “mascolina“. Questa era la sentenza choc del Tribunale di Ancona, che per avanzare la tesi assolutoria degli uomini, aveva fatto leva sul presunto aspetto mascolino della donna come elemento scagionante. Ma la Cassazione era stata concisa: l’aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto «irrilevante» e si tratta di un «elemento non decisivo». La sentenza è stata quindi annullata e rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, che ha condannato gli uomini a 5 anni di carcere per stupro. I fatti risalgono al 2015. La 22enne, di origini peruviane, si era recata al pronto soccorso insieme alla madre, dicendo di essere stata stuprata da ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020)dopo aver stuprato una donna a Senigallia, perché“mascolina“. Questa era la sentenza choc del Tribunale di Ancona, che per avanzare la tesi assolutoria degli uomini, aveva fatto leva sul presunto aspetto mascolino della donna come elemento scagionante. Ma la Cassazione era stata concisa: l’aspetto fisico di una donna che si dichiaradiè del tutto «irrilevante» e si tratta di un «elemento non decisivo». La sentenza è stata quindi annullata e rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, che ha condannato gli uomini a 5 anni di carcere per. I fatti risalgono al 2015. La 22enne, di origini peruviane, si era recata al pronto soccorso insieme alla madre, dicendo di essere stata stuprata da ...

