Vertice sanità, Ferrante: "Priorità al covid, ma non saranno sospese le attività ordinarie" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – "saranno solo rallentate le attività ordinarie, ma non sospese". Così Mario Ferrante, manager dell'Ospedale "San Pio" di Benevento, ha voluto tranquillizzare tutti, a partire dal Sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, circa le prestazioni sanitarie erogate dal più importante Ospedale cittadino ai tempi del covid. La dichiarazione di Ferrante è venuta nel corso del Vertice con i responsabili della Sanità e i dirigenti dei due Ospedali cittadini convocato dallo stesso Sindaco, che è responsabile per legge della sanità sul territorio di competenza, dopo che si era appreso che la Regione aveva dato disposizioni affinché fossero potenziati i reparti ...

