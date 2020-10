Supergirl 6 | iniziano le riprese sul set

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020), la serie tv dedicata alla ragazza d’acciaio, sta per tornare sullo schermo. Ci vorranno un paio di mesi ma ledella sesta stagione sono iniziate, è una buona notizia. Cosa c’è da sapere sulla sesta stagione diLa sesta stagione di, nonostante il periodo particolare dovuto all’emergenza sanitaria in corso, è tornata sul set dopo il primo slittamento da settembre a ottobre.le! Tuttavia, bisognerà aspettare almeno per altri dieci mesi (senza dimenticare i mesi di post produzione) prima di vedere la serie tv sullo schermo. È stato l’attore David Harewood, che interpreta Martian Manhunter, a rivelarlo. Recentemente ha pubblicato un post su Twitter in cui ...