"Sono stati maleducati". Spara in piazza: 5 feriti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lucia Galli Poteva essere l'ultima sera di movida in epoca di Dpcm e invece si è trasformato in un sabato sera di paura Poteva essere l'ultima sera di movida in epoca di Dpcm e invece si è trasformato in un sabato sera di paura. Nove colpi di pistola e cinque feriti non Sono la consuetudine per Reggio Emilia, cittadina che, negli anni, ha visto crescere i livelli di infiltrazione della criminalità organizzata e qualche tensione dovuta all'immigrazione, ma che ha soprattutto reagito con un restyling del centro, riportando nelle piazze tutto il bello e il buono della città del Tricolore. Invece proprio a pochi passi dal palazzo dove nacque la nostra bandiera, sabato sera si è scatenato l'inferno. Ad aprire il fuoco è stato Gaetano Lombardi, 43 enne, operaio di origini campane. A cadere sotto i suoi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lucia Galli Poteva essere l'ultima sera di movida in epoca di Dpcm e invece si è trasformato in un sabato sera di paura Poteva essere l'ultima sera di movida in epoca di Dpcm e invece si è trasformato in un sabato sera di paura. Nove colpi di pistola e cinquenonla consuetudine per Reggio Emilia, cittadina che, negli anni, ha visto crescere i livelli di infiltrazione della criminalità organizzata e qualche tensione dovuta all'immigrazione, ma che ha soprattutto reagito con un restyling del centro, riportando nelle piazze tutto il bello e il buono della città del Tricolore. Invece proprio a pochi passi dal palazzo dove nacque la nostra bandiera, sabato sera si è scatenato l'inferno. Ad aprire il fuoco è stato Gaetano Lombardi, 43 enne, operaio di origini campane. A cadere sotto i suoi ...

Giorgiolaporta : Se i pescatori sequestrati fossero stati inglesi avreste visto la flotta reale; fossero stati USA avreste visto le… - virginiaraggi : Da inizio ottobre, gli agenti della @PLRomaCapitale hanno eseguito più di 30mila controlli per verificare il rispet… - NicolaPorro : Perché da luglio a ferragosto sono stati fatti pochi #tamponi? Non sarebbe stato utile monitorare l'epidemia nella… - micheladania : RT @AzzolinaLucia: La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di… - donatellabrusch : RT @Elisabe53567459: La mia famiglia unita negli stati uniti voterà @realDonaldTrump l'unico e solo uomo degno di essere chiamato president… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati "Sono stati maleducati". Spara in piazza: 5 feriti il Giornale Bollettino coronavirus Campania, dati 19 ottobre/ 849 letti occupati su 904

Bene i guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 199, mentre per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 78 i posti letto occupati in terapia intensiva sui 113 a disposizione in regione, ...

CALCIO A 5 - Un settebello per cominciare la serie A2. La Polisportiva parte come meglio non poteva

Ebbene, gli scettici sono stati smentiti. E alla grande. E sono i numeri a dirlo: sette reti fatte e zero subite, nove legni (più uno avversario), un numero indecifrato di parate del portiere ospite, ...

Bene i guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 199, mentre per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 78 i posti letto occupati in terapia intensiva sui 113 a disposizione in regione, ...Ebbene, gli scettici sono stati smentiti. E alla grande. E sono i numeri a dirlo: sette reti fatte e zero subite, nove legni (più uno avversario), un numero indecifrato di parate del portiere ospite, ...