Serie B, oggi si gioca la 4a giornata: questo il programma (Di martedì 20 ottobre 2020) La Serie B torna subito in campo nel turno infrasettimanale della 4a giornata: occhi puntati sulla Calabria, ci sarà il derby tra Reggina e Cosenza. Il Chievo ospita il Brescia mentre domani, mercoledì, si giocherà il posticipo tra Lecce e Cremonese. MARTEDI’ ORE 21 Ascoli-Reggiana Chievo-Brescia Cittadella-Pordenone Empoli-Spal Frosinone-Virtus Entella Pisa-Monza Reggina-Cosenza Venezia-Pescara Vicenza-Salernitana MERCOLEDI’ ORE 19 Lecce-Cremonese Foto: sito Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) LaB torna subito in campo nel turno infrasettimanale della 4a: occhi puntati sulla Calabria, ci sarà il derby tra Reggina e Cosenza. Il Chievo ospita il Brescia mentre domani, mercoledì, si giocherà il posticipo tra Lecce e Cremonese. MARTEDI’ ORE 21 Ascoli-Reggiana Chievo-Brescia Cittadella-Pordenone Empoli-Spal Frosinone-Virtus Entella Pisa-Monza Reggina-Cosenza Venezia-Pescara Vicenza-Salernitana MERCOLEDI’ ORE 19 Lecce-Cremonese Foto: sito Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FIGCfemminile : ?? Con il gol di oggi @cristianagire raggiunge il record di @panicopatrizia: sono le uniche due calciatrici ad aver… - ZZiliani : Tra pandemia di primavera e pandemia d’autunno sono circa cento i calciatori colpiti dal Covid in Serie A. Per fort… - inmany : @Sofi71282082 Su Fery, credo che ho la risposta, Fery lavora adesso nella serie Baraj, è il suo nuovo progetto: Gua… - Angela23763271 : RT @ItaliaVivaRoma1: La reazione del #Pd fa impressione. Oggi una serie di dichiarazioni di vario genere che lo attaccano per la sola ipot… - tobiamc : RT @ItaliaVivaRoma1: La reazione del #Pd fa impressione. Oggi una serie di dichiarazioni di vario genere che lo attaccano per la sola ipot… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 4^ giornata Sky Sport Hellas Verona, Juric dopo lo 0-0 col Genoa: "Kalinic ha fatto vedere alcune sue qualità"

Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, rilasciate al termine dello 0-0 contro il Genoa: "Un.

Arezzo, è Andrea Camplone il nuovo allenatore. Oggi presentazione

Camplone, pescarese classe 1966, è reduce dall'esperienza con il Catania. In serie C ha già allenato Gubbio, Lanciano, Pescara, Benevento e Perugia vincendo anche un campionato di serie C nel 2014 e ...

Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, rilasciate al termine dello 0-0 contro il Genoa: "Un.Camplone, pescarese classe 1966, è reduce dall'esperienza con il Catania. In serie C ha già allenato Gubbio, Lanciano, Pescara, Benevento e Perugia vincendo anche un campionato di serie C nel 2014 e ...