Scuola e trasporti, stretta sul monotiraggio delle linee (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una stretta sul monitoraggio delle singole linee, con particolare attenzione su quelle che sono state segnalate dai rappresentanti degli istituti secondari, per dare una risposta calibrata alle ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unasul monitoraggiosingole, con particolare attenzione su quelle che sono state segnalate dai rappresentanti degli istituti secondari, per dare una risposta calibrata alle ...

LegaSalvini : #SALVINI METTE ALL'ANGOLO CONTE: MAXI-CONCORSO E TRASPORTI, CI PRENDE IN GIRO - matteosalvinimi : Mi auguro non ci sia nessun lockdown natalizio, per motivi sanitari e per motivi economici. Al governo dico: basta… - GianlucaVacca : Quindi le regioni, non riuscendo a gestire bene i trasporti locali, ora chiedono di chiudere le scuole? Ma non eran… - condaghe : RT @PietroSalvatori: Essendo incapaci di organizzare e disciplinare la sfera pubblica (trasporti, scuola, lavoro), il governo cerca di cont… - CafagnaGiovanni : RT @cettinanicotina: Cosa c'è da capire? Ogni non-decisione del governo è un manifesto alla codardia. Non si chiudono attività perché non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola trasporti Scuola, trasporti e smart working: le indicazioni del Cts Adnkronos De Luca, nuova ordinanza: conferma chiusure scuole. Bar stop dalle 23 alle 5

assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Battilocchio al Cotral: “Rivedere gli orari per gli studenti delle superiori”

“Rivedere al più presto gli orari dei mezzi di trasporto che portano i ragazzi alle scuole superiori. L’entrata alle ore 9 imposta dall’ultimo DPCM è difforme rispetto agli orari dei mezzi di ...

assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.“Rivedere al più presto gli orari dei mezzi di trasporto che portano i ragazzi alle scuole superiori. L’entrata alle ore 9 imposta dall’ultimo DPCM è difforme rispetto agli orari dei mezzi di ...