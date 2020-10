Pattinaggio artistico, calendario Grand Prix 2020: tutte le date e il programma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora pochi giorni e inizierà ufficialmente la ventiseiesima edizione del Grand Prix 2020-2021, celeberrima competizione itinerante di Pattinaggio artistico quest’anno pesantemente deturpata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Sì perché a causa del protrarsi della pandemia la rassegna si svolgerà in una modalità inedita e speriamo non più replicabile. Le cinque tappe, e non sei in quanto Skate Canada è stato cancellato, saranno considerate come singole gare nazionali: potranno parteciparvi infatti esclusivamente gli atleti della nazionalità ospitante, quelli che stabilmente si allenano nello Stato in cui viene allestito l’evento e quelli autorizzati a viaggiare rispettando le restrizioni dei voli. Condizioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora pochi giorni e inizierà ufficialmente la ventiseiesima edizione del-2021, celeberrima competizione itinerante diquest’anno pesantemente deturpata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Sì perché a causa del protrarsi della pandemia la rassegna si svolgerà in una modalità inedita e speriamo non più replicabile. Le cinque tappe, e non sei in quanto Skate Canada è stato cancellato, saranno considerate come singole gare nazionali: potranno parteciparvi infatti esclusivamente gli atleti della nazionalità ospitante, quelli che stabilmente si allenano nello Stato in cui viene allestito l’evento e quelli autorizzati a viaggiare rispettando le restrizioni dei voli. Condizioni ...

L’ultima ordinanza della regione Lombardia prevede lo stop di allenamenti e competizioni sportive dilettantistiche e giovanili che prevedano il “contatto fisico” ...

